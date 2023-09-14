Кровь с молоком: дочь Нарцисса от русской выросла топ-моделью с особенной внешностью

Выпускник второго сезона «Фабрики звезд» Пьер Нарцисс приехал в Россию из Камеруна. Здесь артист нашел не только свое призвание, но и любовь. Хотя брак с Валерией Калачевой оказался недолгим, у музыканта осталась дочь Каролина-Кристель.

Это осенью девушке исполняется 17 лет. Наследница покойного певца выросла невероятно статной и привлекательной. Как и многие дети межрасовых пар, юная звездочка обладает очень экзотической внешностью. У Каролины-Кристель кожа карамельного оттенка, темные глаза и кудрявые черные волосы, как и у ее отца. От своей матери красавица получила тонкие черты лица и стройную фигуру. С такими данными младшей Калачевой прямая дорога на подиум.

Свое призвание дочь Пьера Нарцисса пока не нашла. Еще при жизни певца она записала несколько песен, в том числе и дуэт с отцом. Также девушка делает успехи в теннисе и активно ведет социальные сети.