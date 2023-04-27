Кровь не водица: сын Евдокимова от модели-мулатки уже совсем большой

Михаил Евдокимов, будучи женатыми человеком, позволял себе романы на стороне. Одна из любовниц артиста, темнокожая модель Инна Белова, родила ему сына Даниила. Когда малышу был всего один год, юморист погиб в страшной автокатастрофе.

После трагедии Белова сделала ДНК-тест, подтвердивший отцовство Евдокимова. Но семья покойного отказалась признавать еще одного наследника. Впрочем, модель и не претендовала на имущество знаменитости. Инна призналась, что тогда ей было «не до того», ведь всю себя она посвятила воспитанию мальчика.

Сегодня Даниил стал уже совсем большим — ему 18 лет. Звездный наследник не собирается становиться артистом и планирует построить карьеру военного. В своих соцсетях модель публикует фото юноши, который как две капли воды похож на Евдокимова. При этом Белова отмечает, что сходство это не только внешнее. По словам мулатки, ее сын такой же смелый и веселый, каким был его отец.

Добавим, что Беловой удалось наладить личную жизнь после смерти возлюбленного. Она вышла замуж за бизнесмена, от которого родила второго сына. Даниил привязан к младшему брату и с удовольствием проводит с ним свободное время.