Кровь не водица: сын Булдакова, который прячется от камер, мог бы стать звездой

Дети звезд, которые прячутся от света софитов и категорически отрицают свою причастность к знаменитым династиям, — это явление распространенное. Так и случилось в семье Алексея Булдакова. Сын родился у «генерала» не в браке. Возможно поэтому Иван категорически отказывается красоваться перед прессой. И очень зря.

Единственный наследник артиста вырос настоящим красавцем. Правда, отец, который его очень любил и старался проводить с ним много времени, несмотря на разлад с матерью, не оставил ему ничего. Все свое имущество Булдаков-старший завещал «официальной» жене. Поэтому земельный участок с домом в Подмосковье и автомобиль прошли мимо Ивана.

Такое странное решение пресса связывает с плохими отношениями, которые сложились у Булдакова с матерью Ивана. Ходили слухи, что Зинаида Старостенко в прошлом выгнала актера из дома, оставив без крыши над головой и без копейки в кармане. Поэтому оставлять наследство сыну и его матери обиженный актер посчитал излишним.