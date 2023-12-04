Кровь не водица: дочь Началовой все больше похожа на покойную мать (фото)

Вера Алдонина уже не раз оказывалась в центре всеобщего внимания — то ли еще будет. Многие уверены, что она пойдет по стопам своей ныне покойной матери Юлии Началовой и станет ее достойной сменой в российском шоу-бизнесе.

На днях единственной наследнице знаменитости исполнилось 17 лет. Из маленькой робкой девчушки она превратилась в эффектную красавицу. Поклонники отмечают, с каждым годом крестница Ларисы Долиной становится все больше похожа на свою маму.

От родительницы Вера унаследовала на только эффектную внешность, но и потрясающие вокальные данные. В Сети пишут, что Алдонина поет даже лучше Началовой и точно сможет превзойти ее успех. Сейчас юная исполнительница встала перед важной задачей — ей нужно определиться с будущей профессией.

Долина надеется, что Вера станет звездой большой сцены. Народная артистка хочет, чтобы девушка поступила на кафедру мюзикла во МГИК.