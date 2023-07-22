Кровь не водица: дочь Миллы Йовович от матери не отличить

Милла Йовович не только прекрасная актриса, но и многодетная мама. С 2009 года она замужем за режиссером Полом Андерсоном и растит с ним трех дочек — Эвер, Осиан и Дэшиел.

Эвер, старшая из дочерей, уже строит собственную карьеру в кино и модельном бизнесе. С юных лет девочка появляется на рекламных щитах и обложках модных журналов, а с недавних пор она начала сниматься в самых заметных проектах Голливуда. Эвер Андерсон уже сыграла юную «черную вдову» Наташу Романофф и исполнила роль Венди в новой картине «Питер Пэн и Венди».

Эвер не только унаследовала от матери актерский талант, ведь она растет практически полной копией Миллы Йовович. Девушка выглядит не по годам взрослой, а поклонники все чаще путают Эвер с ее вечно молодой мамой.

На общем фото мама и дочка выглядят почти ровесницами. Подписчики в шоке: Эвер становится похожа на Миллу больше, чем сама Йовович. Актрис легко можно принять за родных сестер, а то и вовсе за близняшек.