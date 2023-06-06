Кровь не водица: дочь Елены Ханги поразит любого мужчину

Выпускница МГУ, спортсменка и телеведущая Елена Ханга знакома практически каждому жителю постсоветского пространства. Кроме блестящего ума и выдающихся способностей, она обладает и еще одним качеством, которое никогда не позволит ей затеряться в толпе. Речь идет о необычной экзотической внешности красавицы, ведь в ее жилах течет африканская кровь.

Такую же яркую внешность и обаяние унаследовала и ее дочь Елизавета-Мария. Как и мать, девушка блистает практически во всем и становится лучшей, за что бы она ни взялась. Стоит отметить, что когда она родилась, ее мать была на пике карьерного успеха. Но ради воспитания дочери она смогла бросить все и посвятить себя целиком самому важному делу своей жизни.

Елизавета-Мария отличается не только умом и красотой, но и скромностью. Она не ищет медийности или популярности. И рассказывает о себе весьма неохотно. Не любит привлекать внимание к мужу и дочери и сама Елена Ханга. Сейчас известно лишь то, что девушка учится за границей, занимается спортом и отлично говорит по-английски. Остается предположить, что с такой красотой и прочими данными отбоя от мужчин у Елизаветы-Марии нет.