Кровь не водица: ахнете, увидев сына Оли из «Королевства кривых зеркал» (фото)

Сказка «Королевство кривых зеркал» прославила сестер Юкиных на весь СССР. Однако этот успех им закрепить не удалось. Судьба близняшек сложилась драматично, и обе довольно рано ушли из жизни. Ольга и Татьяна Юкины родились в Москве в простой семье. Отец работал на фабрике и часто выпивал, а мать занималась швейным делом. В кино девочки попали случайно. Режиссер Александр Роу увидел их фотографии с конкурса чтецов и понял, что эти «зеркальные» близнецы идеально подойдут для ключевых ролей.

После кинотриумфа сестры не стали связывать свою жизнь с актерством. Они устроились в гостиницу «Интурист», однако в 90-е им пришлось уволиться. Это сильно подкосило Юкиных. Они стали перебиваться заработками и скатились в нищету.

Не удалась и их личная жизнь. Ольга, сыгравшая в киносказке Олю, вышла замуж за школьного приятеля и родила от него сына Максима. Но этот брак не сложился. Несколько лет назад Максим часто появлялся на разных ток-шоу. Зрителей поразило, как сильно он похож на свою мать — те же черты лица и те же светлые глаза. К сожалению, самой Ольги не стало в 51 год.

Брак Татьяны тоже не принес ей счастья. Ходили слухи, что муж часто ее избивал. Экранной Яло не стало в 2011 году — спустя шесть лет после смерти Ольги.