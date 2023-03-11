Кровь не водица: ахнете, увидев сына Оли из «Королевства кривых зеркал» (фото)
Тест ДНК не нужен.
Сказка «Королевство кривых зеркал» прославила сестер Юкиных на весь СССР. Однако этот успех им закрепить не удалось. Судьба близняшек сложилась драматично, и обе довольно рано ушли из жизни. Ольга и Татьяна Юкины родились в Москве в простой семье. Отец работал на фабрике и часто выпивал, а мать занималась швейным делом. В кино девочки попали случайно. Режиссер Александр Роу увидел их фотографии с конкурса чтецов и понял, что эти «зеркальные» близнецы идеально подойдут для ключевых ролей.
После кинотриумфа сестры не стали связывать свою жизнь с актерством. Они устроились в гостиницу «Интурист», однако в 90-е им пришлось уволиться. Это сильно подкосило Юкиных. Они стали перебиваться заработками и скатились в нищету.
Не удалась и их личная жизнь. Ольга, сыгравшая в киносказке Олю, вышла замуж за школьного приятеля и родила от него сына Максима. Но этот брак не сложился. Несколько лет назад Максим часто появлялся на разных ток-шоу. Зрителей поразило, как сильно он похож на свою мать — те же черты лица и те же светлые глаза. К сожалению, самой Ольги не стало в 51 год.
Брак Татьяны тоже не принес ей счастья. Ходили слухи, что муж часто ее избивал. Экранной Яло не стало в 2011 году — спустя шесть лет после смерти Ольги.