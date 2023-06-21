Кровь из ушей: народ в ужасе от живого пения Киркорова (видео)

Поп-король уже не тот.

Филипп Киркоров вот-вот лишится звания поп-короля отечественной эстрады. В погоне за молодостью артист кардинально изменил свою внешность, а вот помочь артисту с голосом пластические хирурги не в силах.

Раньше пение музыканта восхищало поклонников, но теперь от него идет кровь из ушей. В Сети горячо обсуждают выступление экс-супруга Пугачевой на юбилее «Авторадио».

Киркоров отказался от фонограммы, но народ пришел в ужас от его живого исполнения хита «Полетели». Интернет-пользователи заметили, что артист растерял весь свой вокальный талант, но так и не может это признать.

«Да, кончился Киркоров, очень тяжело поет», «Разучился красиво выглядеть, разучился петь. Ничего не осталось. Одна бесовщина. Искренне жаль. Был королем, а стал...», «Уходить надо вовремя. Печальное зрелище, а исполнение еще печальнее», — пишут в Сети.