«Кровь из ушей»: народ в ужасе от пения сына Боярского (видео)

Сергей Боярский родился в звездной семье артистов, и он, конечно, не мог не попробовать себя в творческих профессиях. Сниматься сын главного мушкетера страны начал рано. Его кинодебют состоялся, когда мальчику едва исполнилось четыре года. Потом он появлялся еще в нескольких картинах с небольшими ролями, но с актерством у Боярского-младшего не заладилось.

Тогда он переключился на музыку и даже основал в 16 лет свою собственную группу под названием «Стингер». Сейчас записи этих выступлений можно найти в Сети.

Однако, судя по комментариям, слушатели не в восторге от вокальных данных Сергея Боярского. Самые мягкие высказывания сводятся к тому, что у сына звездной четы нет ни слуха, ни голоса, а он полная бездарность. Стоит отметить, что и сам Сергей Михайлович, видимо, был не самого высокого мнения о своем творчестве. Потому что с музыкой он быстро завязал и теперь активно занимается политикой.