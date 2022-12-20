Кроша в СССР знал каждый ребенок: спустя 42 года его едва ли кто-то узнает

Василий Фунтиков прославился на весь СССР ролью Сережи Крашенинникова в фильме «Каникулы Кроша». Миллионы зрителей узнавали его по копне рыжих волос и яркой внешности и были уверены, что молодого артиста ждет успешное будущее. Однако сам Фунтиков предпочел себе другую судьбу.

После триумфа в картине Григория Аронова он продолжил активно сниматься в кино. В его фильмографии можно увидеть, например, детектив «Следствие ведут ЗнаТоКи» или драму «Будулай, которого не ждут». Со временем артист все меньше появлялся на экранах, предпочитая театральную сцену. Так, в течение 11 лет он служил в Московском драматическом театре имени Пушкина, где принял участие во множестве постановок, но в 2000 году предпочел покинуть труппу.

Сегодня Фунтиков уже не появляется перед зрителями. Он работает в Союзе кинематографистов и помогает своим коллегам, попавшим в беду, а последней его ролью стала картина «Перелетные птицы». Как отмечают фанаты, в герое Фунтикова они едва узнали любимого актера и до последнего не верили, что годы так сильно изменили его внешность. Сегодня артист уже не может похвастаться пышными рыжими волосами и страдает от лишнего веса.