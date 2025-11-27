Меню
Крош на похоронах, Совунья в могиле: в «Смешариках» десятки «депрессивных» серий, но главную «жесть» россияне не увидят никогда

27 ноября 2025 09:25
Один из создателей мультсериала поделился наболевшим.

«Смешарики» держатся в эфире вот уже больше 20 лет и 300 серий, и неудивительно, что за это время зрителям показали, кажется, все, что только возможно – от пародий на хорроры до отсылок к великому советскому кино. Но как же придумывают идеи для новых эпизодов?

На этот вопрос дал ответ сценарист Даниил Новиков, который работает не только над мультом про шарообразных друзей-зверят, но и над культовыми «Фиксиками». Судя по ироничному, но очень познавательному «шортсу» создателям мультфильма то и дело хочется добавить в сюжет «перчинки».

«Давайте убьем Совунью. Летит и падает прямо в могилу. Крош организовывает похороны, Ежик и Крош хоронят Совунью. Она погибает и попадает на небо, в аналог Чистилища», – обрисовал процедуру «брейншторма» Новиков, показав заодно и реакцию «начальства».

Сценарист намекнул, что настолько мрачные идеи для новых серий в итоге взять не могут от слова совсем, но это не мешает ему проталкивать в мультсериал довольно депрессивные мотивы, за которые, признаемся честно, сериал и полюбил взрослый зритель.

«Напишем еще одну серию про то, как Бараш потерял смысл жизни. Только на этот раз он не найдет утешения в простых радостях и будет мучиться до конца своих дней».

Даже если воспринимать это все как шутку – вы же помните, что в ней всегда есть доля правды? Наверняка создатели мульта с удовольствием бы «пожестили», но миллионы детских глаз к такому попросту не готовы. Пока что.

Ранее мы писали: «Смешарики» могли не появиться на экранах: как создавался культовый мультсериал, полюбившийся россиянам

Фото: Кадр из мультсериала «Смешарики»
Алексей Плеткин
