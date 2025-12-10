Кроме «Невского», Паламарчук сыграл еще в 6 детективах: у №1 рейтинг 8.0 – зрители удивлены «настолько качественному продукту»

Знакомы ли вы с Дмитрием Паламарчуком только как с Фомой из «Невского»? Тогда вы многое пропустили. Этот актер давно и успешно убегает от образа «парня с района», играя разведчиков, отцов семейств, спецназовцев и даже состоявшихся бизнесменов.

В его фильмографии есть сериалы на любой вкус: от остросюжетных боевиков про силовиков до семейных драм, где главное — не перестрелки, а чувства. Мы собрали несколько его крутых ролей, включая недавний громкий проект «Подсудимый», чтобы вы могли выбрать, что посмотреть. Под каждым названием — год выхода и честный рейтинг зрителей с Кинопоиска.

«Подсудимый» (2019)

Рейтинг Кинопоиска: 8.0

Этот сериал – адатация одноименного корейского триллера (8.3), вышедшего годом ранее. Паламарук играет Андрея Климова – принципиального следователя, который предпочитает ловить преступников, а не брать взятки. У него есть всё для счастья: любимая работа, верная жена и дочь.

Всё рушится в одно мгновение. Он засыпает дома, а просыпается в тюремной камере, обвинённый в убийстве собственной семьи. От последнего ясного воспоминания до этого дня – целых четыре месяца, которые полностью стёрты из его памяти.

Климов понимает, что единственная нить к спасению – дело о гибели крупного бизнесмена, в убийстве которого он подозревал брата-близнеца погибшего. Чтобы доказать свою невиновность, ему придётся провести расследование, будучи главным подозреваемым.

«Каналу НТВ, который выпускает кучу криминальных сериалов каждый год, удалось родить настолько качественный продукт. Особенно по сравнению со всем остальным контентом»,

«Сюжет филигранный, буквально всматриваешься в тонкие ниточки сплетающихся линий развития событий, размах действия гигантский, объёмные толстые факты ловко прикидываются второстепенными случайными фрагментами»,

«В фильме есть всё – и убийство, и сцены преследования, и юмор, и любовь, и предательство, и побои, и интрига... В общем целый набор для остросюжетного криминального детектива. Некоторые сцены держат в напряжении: "И что? И как? Ну а дальше?" Повороты сюжетных линий были и неожиданными...», – отзываются зрители об этом проекте.

«Ронин» (2025)

Рейтинг Кинопоиска: 7.3

Ветеран спецназа Иван Доронин возвращается в родной город после гибели бывшей жены. Его ждут двое детей – собственный сын, с которым он не общался годы, и ребёнок его супруги от другого мужчины.

Теперь герою предстоит заново научиться быть отцом, а заодно – разобраться с криминалом, терроризирующим местных жителей, и найти своё личное счастье.

«Пилигрим» (2023)

Рейтинг Кинопоиска: 7.8

Олег Рубцов – агент элитного подразделения, выполняющего сверхсекретные миссии. После провала операции по поимке торговца оружием досье всех агентов попадает в руки террористов. Команду Рубцова уничтожают, а сам он, чудом выжив, вынужден скрываться.

Теперь его цель – найти предателя, который был «кротом» в их рядах.

«Оставленное сердце» (2023)

Рейтинг Кинопоиска: –

Игорь Самойлов – успешный и состоятельный мужчина. В его жизни появляется Нина, которая устраивается к нему домработницей, чтобы отработать долг сына, обвинённого в поджоге дорогой машины Игоря.

Между ними вспыхивает чувство, которое меняет жизнь обоих. Но прошлое и социальная пропасть между ними готовят серьёзные испытания для этих отношений.

«Цена иллюзий» (2022)

Рейтинг Кинопоиска: 6.7

Паламарчук играет Стаса, сына успешного архитектора Виктора Полякова. Казалось бы, у этой семьи есть всё, но праздник по случаю юбилея отца портит внезапный взрыв.

Эта трагедия становится лишь началом. За ней следует череда странных и угрожающих событий, которые раскрывают старые тайны... Смогут ли Поляковы сплотиться перед лицом общей беды или их идеальная жизнь навсегдабудет разрушена?

«Отступники» (2021)

Рейтинг Кинопоиска: –

По сюжету Егор Горский и его команда оперативников переходят в Отдел особых полномочий. Теперь они могут бороться с самыми опасными преступниками, минуя бюрократические условности.

Но свобода действий требует и большой ответственности, а их жёсткие методы начинают вызывать вопросы у тех, кто стоит выше.

Ранее мы писали: «Решила включить фоном – затянула интрига»: этот детектив со звездой «Невского» заслуживает больше, чем свои 7.7 – ведь он «не уступает "Ликвидации"»