Крокодиловы слезы: главная уловка звезд Голливуда раскрыта

Чаще всего трогательные и даже «слезливые» сцены можно встретить в мелодрамах и драмах. Но иногда без них не обходятся даже боевик или фильм ужасов. Глядя, как актеры плачут на экране, зрители проникаются трагизмом ситуации и верят в происходящее. Но для того, чтобы вызвать нужные эмоции, исполнителям ролей на площадке бывает очень непросто. Ведь мало кто из них может легко заплакать по щелчку пальцев режиссера. Поэтому звездам Голливуда приходится идти на разнообразные уловки, чтобы изобразить в кадре крокодиловы слезы.

Например, Дэниэл Рэдклифф, известный по роли Гарри Поттера, старается в нужный момент вспомнить трагические истории из собственной жизни, чтобы прослезиться. К такому же методу прибегает и Эми Адамс, но она настолько эмоциональна, что может расплакаться даже от негативных новостей. А ее коллега, актриса Брайс Даллас Ховард, научилась зевать, не открывая рот. Таким образом, она всегда легко может создать заплаканный вид. Если же и это не помогает, то актеры пользуются специальным стиком, распределяя его содержимое вокруг глаз. От резкого аромата ментола на лице немедленно проступают слезы, пишет «Культурология ».