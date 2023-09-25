Крокодильи слезы: дочь Машкова навлекла на себя гнев народа всего парой фраз

Реакция Владимира Машкова на послание его дочери Марии остается тайной. Зато известно, как на проникновенные речи актрисы отреагировали ее соотечественники. Тронуть их за душу у артистки не вышло.

Ранее звезда оставила в соцсетях пост, в котором призналась, что, несмотря на серьезные разногласия с отцом, она любит его и сильно скучает. Горьких сожалений о переезде в США, из-за которого и случился весь сыр-бор, от актрисы не последовало. Но народ предположил, что Машкова готовит почву для возвращения на родину, к папеньке. А вот в ее крокодильи слезы никто не поверил.

Признания любви к отцу показались россиянам фальшивыми. Интернет-пользователи горячо обсудили ситуацию, заметив, что если бы Мария действительно хотела примирения, то набрала бы знакомый номер, а не пыталась наводить мосты на глазах у общественности.