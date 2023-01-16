Кризис среднего возраста: гляньте, на кого бывший муж променял Дженнифер Лопес

Личная жизнь американского певца Марка Энтони всегда была довольно бурной. Артист крутил множество романов и трижды вступал в официальный брак. Как оказалось, он готов сделать это и в четвертый раз.

Новой избранницей бывшего мужа Дженнифер Лопес стала 23-летняя модель из Парагвая Надя Феррейра. Впервые возлюбленные встретились в 2016 году: будучи фанаткой исполнителя, юная красавица подошла к нему, чтобы взять автограф.

Продолжения эта встреча не получила — отношения между знаменитостями начались позже, через два года. Теперь же дело близится к свадьбе — об этом Энтони объявил в своих соцсетях. Правда, радуются за музыканта далеко не все.

Многие интернет-пользователи подняли певца на смех, отметив, что он начал встречаться с той, которая годится ему в дочери, поскольку страдает из-за кризиса среднего возраста. В любом случае звезде до мнения хейтеров нет дела.