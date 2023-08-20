Кривые ноги Подольской обсуждают в Сети: зря снялась рядом с красоткой-сестрой

Рыжеволосая красавица Наталья Подольская прославилась благодаря своему участию на «Фабрике звезд-5». С тех пор она регулярно выпускает новые песни и радует поклонников.

В личной жизни певицы также все сложилось наилучшим образом. В 2010 году она вышла замуж за Владимира Преснякова-младшего. Сейчас пара воспитывает двоих сыновей.

На протяжении всей карьеры Подольская поддерживала стройную и ухоженную фигуру. Даже после родов она восстанавливалась максимально быстро. Вот почему сейчас исполнительница не упускает случая продемонстрировать формы. Причем иногда она выбирает для этого не самое подходящее место.

На днях звезда эстрады поделилась снимками в соцсетях, сделанными на экскурсии в Царском Селе. В музейный комплекс артистка отправилась вместе с сестрой Юлианой. Для выхода в свет Подольская выбрала короткий белый кроп-топ и изумрудные шорты. Наряд открывал пресс певицы и длинные ноги.

Но некоторые комментаторы подчеркнули, что так оголяться в музее не слишком уместно. А хейтеры и вовсе обратили внимание на несовершенство ног звезды. В результате на фоне неидеальной артистки ее красавица-сестра не получила ни одного замечания.