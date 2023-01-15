Кривой нос, глаза в кучку: вы придете в недоумение от самой красивой женщины Индии

Карина Капур успела построить успешную кинокарьеру в Болливуде. Знаменитость снялась в десятках фильмов, став одной из самых успешных женщин Индии. При этом несколько лет назад она была признана самой красивой женщиной у себя на родине по версии журнала People, что разделило ее поклонников на два лагеря.

Дело в том, что многие фанаты не остались в восторге от такого назначения. По их мнению, артистка отличается талантом и трудолюбием, но ее вряд ли можно назвать главной индийской красавицей, ведь у нее кривой нос, скученные глаза, а в юности она была склонна к полноте и до сих пор не может похвастаться идеальной фигурой. Другие же были уверены, что Капур заслужила свою награду и действительно отличается эффектной внешностью.

В итоге в социальных сетях поклонники устраивали целые баталии, пытаясь доказать свою точку зрения. Сама же Капур старалась никак не реагировать на споры вокруг ее внешности и продолжала строить свою карьеру.