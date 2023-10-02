Кривой и косой: как на самом деле выглядел султан из «Великолепного века»

«Великолепный век» открыл мировому зрителю турецкие сериалы. Поклонников поразил драматичный сюжет картины, богатые декорации, роскошные костюмы и, конечно, талантливая игра актеров. Халит Эргенч, сыгравший в картине роль султана, моментально стал секс-символом. Правда, фанатки расстроятся, узнав, как в реальности выглядел повелитель.

Историки до сих пор спорят, какой была внешности владыки Османской империи. Ни одного достоверного портрета султана Сулеймана попросту не существует, поэтому приходится ориентироваться на впечатления современников. Большинство из них сходились во мнении, что красавцем властителя не назовешь.

У Сулеймана были маленькие глубоко посаженные глаза.

Зубы султана имели выраженный желтый оттенок. Не вышел правитель и фигурой: при росте в 165 сантиметров султан имел короткие ноги колесом и отличался полнотой. Однако при всей своей неказистости, это был сильный и ловкий человек, пользовавшийся уважением подданных.