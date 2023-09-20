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Кривится при упоминании «Моей прекрасной няни»: эта копия Заворотнюк отказалась сыграть няню Вику

20 сентября 2023 14:00
Кривится при упоминании «Моей прекрасной няни»: эта копия Заворотнюк отказалась сыграть няню Вику

Артистка не пожалела о своем выборе.

Ситком «Моя прекрасная няня» стал одним из главных телевизионных хитов своей эпохи и прославил на всю страну Анастасию Заворотнюк. Миллионы зрителей оставались в восторге от проекта, однако мало кто знает, что Заворотнюк была не единственной артисткой, которую продюсеры видели в главной роли.

Так, предложение о съемках поступало и Инге Оболдиной. Но артистка предпочла отказаться сразу, как только увидела сценарий. По ее словам, история не нашла в ней отклика, а весь юмор показался пошлым, а не смешным.

«Даже в варианте читок это было непотребно — текст, истории, фабулы. Маленькие анекдоты, но не смешные», — цитирует слова знаменитости «Комсомольская правда».

И даже после успеха Оболдина не пожалела, что отказалась от сериала. По ее словам, она бы не смогла правдоподобно сыграть эту роль и никогда не берется за работу только ради большого гонорара.

Кривится при упоминании «Моей прекрасной няни»: эта копия Заворотнюк отказалась сыграть няню Вику
Фото: Кадр из сериала «Моя прекрасная няня» (2004–2009), legion-media.ru
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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