Кривится при упоминании «Моей прекрасной няни»: эта копия Заворотнюк отказалась сыграть няню Вику

Ситком «Моя прекрасная няня» стал одним из главных телевизионных хитов своей эпохи и прославил на всю страну Анастасию Заворотнюк. Миллионы зрителей оставались в восторге от проекта, однако мало кто знает, что Заворотнюк была не единственной артисткой, которую продюсеры видели в главной роли.

Так, предложение о съемках поступало и Инге Оболдиной. Но артистка предпочла отказаться сразу, как только увидела сценарий. По ее словам, история не нашла в ней отклика, а весь юмор показался пошлым, а не смешным.

«Даже в варианте читок это было непотребно — текст, истории, фабулы. Маленькие анекдоты, но не смешные», — цитирует слова знаменитости «Комсомольская правда».

И даже после успеха Оболдина не пожалела, что отказалась от сериала. По ее словам, она бы не смогла правдоподобно сыграть эту роль и никогда не берется за работу только ради большого гонорара.