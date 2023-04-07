Критики жестоко разгромили этот советский фильм, а зрители до сих пор восхищаются

Споры о картине ведутся вот уже 34 года.

Леонид Гайдай представил свою эксцентричную комедию «Частный детектив, или Операция „Кооперация“» в 1989 году. Прославленный режиссер вновь пригласил в свой фильм десятки звезд экрана, а сценарий написал вместе с Аркадием Ининым, но картина все равно была разгромлена прессой.

Как отмечали критики, Гайдаю не удалось создать остроумное кино, высмеивающее проблемы советского общества того периода. Все герои фильма выглядят нелепо, юмор не вызывает даже улыбку, а картина в целом создает впечатление пародии на творчество самого Гайдая.

Зрители, наоборот, остались в восторге от фильма. Первые поклонники оценили остроумный сюжет и игру артистов, а современные фанаты отмечают, что история актуальна до сих пор.