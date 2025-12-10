«50% успеха фильма – в названии»: 5 российских лент критики особенно хвалят в уходящем 2025-м – 2 уже вышли, а 3 ждите скоро в кино

Помимо кассовых блокбастеров, собравших в прокате миллиарды, 2025 год подарил зрителям череду ярких и глубоких жанровых картин. Многие из них заслужили особое признание на крупных кинофестивалях и уже получили высокие оценки от экспертов.

Хотя не все эти фильмы дошли до широкого проката, критики настоятельно советуют обратить на них внимание в наступающем 2026 году. Рассказываем о самых заметных работах, которые, по мнению профессионалов, определили лицо российского кино года.

«Ветер»

Рейтинг на Кинопоиске: –

Кинокритики сошлись во мнении, что именно этот роуд-муви Сергея Члиянца стал главным событием года. Фильм с триумфом прошёл на фестивале «Дух огня». Он взял награду за лучший дебют, а Олег Васильков – за лучшую мужскую роль.

Широкий релиз был перенесён на весну 2026 года из-за конкуренции, что только подогрело интерес. Кинокритик Александр Шпагин, уже увидевший картину, описывает её как мощную притчу.

«Я от Члиянца никак этого не ожидал, мне он давно казался продюсером, который успел забронзоветь. А он вдруг взял, и снял как режиссер, наверное, лучшую картину в этом году», – отмечает он.

«Семь дней Петра Семеновича»

Рейтинг на Кинопоиске: 6.8

Последняя картина Тиграна Кеосаяна стала для многих приятной неожиданностью. Эксперты называют её самой зрелой работой режиссёра. Сюжет, в котором герою отпущен всего месяц жизни, подан в неожиданном комедийном ключе.

«На мой взгляд, это лучшая его картина. Это фильм о смерти. В какой-то степени пророчество», – делится Александр Шпагин.

Особенно эксперты выделяют игру Фёдора Добронравова.

«Мы все время пребываем в состоянии когнитивного диссонанса. Хочется плакать и смеяться одновременно», – говорит Шпагин.

Он также отмечает, что картина смотрится на одном дыхании и сознательно стилизована под фильмы 70-х, напоминая работы Георгия Данелии.

«Лермонтов»

Рейтинг на Кинопоиске: 6.1

Авторское кино Бакура Бакурадзе, посвящённое последним часам жизни поэта, произвело фурор. Девять номинаций на премию «Белый слон» – прямое тому доказательство.

Критик Егор Москвитин подчёркивает, что режиссёр вышел за рамки биографии. Он исследует саму природу творческого и личностного конфликта. При скромном для массового кино бюджете и кассе в 64,8 млн рублей, фильм с комиком Ильёй Озолиным в главной роли стал настоящим прорывом.

Как отметила эксперт по кинопрокату Елена Хажинская:

«50% успеха фильма – в названии. Еще 50% – однозначно в таланте режиссера».

«Здесь был Юра»

Рейтинг на Кинопоиске: –

Обладатель Гран-при фестиваля «Маяк» покорил жюри своей энергией. История молодых музыкантов, чью жизнь врывается неожиданная ответственность. Её вносит дядя с особенностями, которого сыграл Константин Хабенский.

Кинокритик Сусанна Альперина называет фильм примером талантливого кино, созданного на драйве.

«И картина достойная, и Хабенский очень хорошо сыграл... Это высокое мастерство, когда актер доказал, что не боится посмеяться над собой, предстать в другом образе», — заявила она.

Премьера в широком прокате намечена на 5 февраля 2026 года.

«Цинга»

Рейтинг на Кинопоиске: –

Главный сюрприз фестиваля «Зимний» – дебютная игровая работа Владимира Головнева. Мистическая история с Никитой Ефремовым в центре забрала главный приз, а также награды за сценарий и актёрскую работу.

Член жюри Иван Кудрявцев не скрывает восхищения.

«"Цинга” – это кино о вере и истинных основах современного бытия, и чего-то подобного не было со времен “Острова” Павла Лунгина».

Зрители смогут оценить новинку в кино с 26 февраля 2026 года.

Другие достойные упоминания

Критики также выделили несколько успешных жанровых работ. Среди них – триллер Мариуса Вайсберга «Вниз» с Егором Кридом, который Шпагин назвал «высшим пилотажем драматургии» за историю о трёх людях в застрявшем лифте.

Не остались без внимания и кассовые хиты: историческая драма «Пророк. История Александра Пушкина» Феликса Умарова получила 10 номинаций на «Белого слона», подтвердив интерес критиков к масштабным проектам.

А в комедийном жанре эксперты отметили фильмы «Совсем ошалели», «сНежный человек» и «Пара на пару».

Таким образом, 2025 год в российском кино запомнится не только громкими кассовыми сборами, но и серьёзным, вдумчивым кино, которое находит отклик у самой требовательной аудитории – профессиональных кинокритиков.

Ранее мы писали: 10 фильмов на IMDb были самыми хайповыми в 2025-м: верится с трудом, но до оценки 8.0 не дотянул ни один