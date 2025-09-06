Меню
6 сентября 2025 15:13
Критики выбрали лучших режиссеров России: один мэтр вне конкуренции — угадаете с двух попыток?

Спойлер: речь не про Никиту Михалкова.

Подвели итоги масштабной эстафеты #роскинотоп, в которой приняли участие авторы 79 телеграм-каналов о кино. В голосовании критики, журналисты и просто любители синего экрана определили не только лучший фильм современной России, но и самых влиятельных режиссёров последних трёх десятилетий.

Лучший режиссер

Абсолютным лидером стал Алексей Балабанов — его картины упомянули 72 раза. Для российского кино это фигура почти мифологическая: «Брат», «Брат 2», «Груз 200», «Про уродов и людей» — культовые фильмы, которые сформировали целое поколение зрителей.

Серебро и бронза

Второе место занял Андрей Звягинцев (33 упоминания) — режиссёр, который вывел российское авторское кино на мировой уровень. Его «Возвращение», «Левиафан» и «Нелюбовь» собирают награды крупнейших фестивалей и постоянно провоцируют споры внутри страны.

Юрий Быков с триллером «Дурак» уверенно закрепился на третьей строчке (31 упоминание). Его кино о социальных язвах давно стало голосом «маленького человека» и отражением тревожной современной реальности.

Кто еще в топе

На четвёртом месте разделили позиции Роман Каримов («Неадекватные люди») и Кирилл Серебренников («Лето», «Учитель») — по 26 упоминаний. Замыкает топ-5 Борис Хлебников (23 упоминания) — его «Аритмия» и «Коктебель» по праву считаются знаковыми для нового российского кинематографа.

Этот рейтинг показывает: российское кино последних 30 лет строится на личностях. Балабанов — культ, Звягинцев — международный бренд, Быков — социальные проблемы. Остальные догоняют, но именно эти режиссёры сегодня формируют лицо отечественного кино.

«Думала, сдохну. Материлась, молилась»: лучшим фильмом в карьере Пересильд считает не «Вызов».

Фото: Кадр из фильма «Брат» (1997)
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
