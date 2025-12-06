Критики выбрали 10 лучших сериалов 2025-го: если вы пропустили, срочно наверстайте – не зря у них от 7.3 до 8.9 на IMDb

Пока мир спорит о сериалах, эксперты из Американского института киноискусства (AFI) составили свой список лучших телевизионных проектов 2025 года. Этот рейтинг – своеобразный знак качества от самой индустрии.
Сюда попадают шоу, которые, по мнению профессионалов, задали тон, привнесли нечто новое в повествование или просто были сделаны блестяще. При этом, как и в случае с кино, народный рейтинг на IMDb часто рисует свою, подчас неожиданную картину популярности.
Как выглядит тройка лидеров
«Переходный возраст» оказался абсолютным лидером сезона. Это жёсткая драма об убийстве школьницы и обвиняемом в нём 13-летнем мальчике. Сериал снят одним непрерывным планом, чтобы максимально погрузить зрителя в напряжённую атмосферу, чем и отличается на фоне большинства проектов.
Вторую строчку занял 2-ой сезон «Андора», показавший, как циничный вор Кассиан Андор становится героем Восстания. Это умный политический триллер во вселенной «Звёздных войн» о цене революции, шпионаже и создании легендарного Альянса.
А третья строка досталась исторической драме от Netflix «Смерть от молнии». Она фокусируется на президенте США Джеймсе Гарфилде и его убийце. Сериал исследует, как фанатизм и случайность меняют ход истории, показывая трагическое столкновение реформатора и безумца.
Топ-10 сериалов 2025 года по версии AFI
А вот как выглядит полный рейтинг вместе с оценками проектов на IMDb:
10 лучших сериалов 2025 года по версии AFI
|№
|Название сериала
|Рейтинг IMDb
|1
|Переходный возраст
|8.1
|2
|Андор (2-й сезон)
|8.6
|3
|Смерть от молнии
|7.7
|4
|Дипломатка (3-й сезон)
|8.0
|5
|Подноготная
|7.3
|6
|Больница Питт
|8.9
|7
|Из многих
|8.4
|8
|Разделение (2-й сезон)
|8.7
|9
|Киностудия
|8.1
|10
|Задание
|8.0
Так что если упустили что-то из новинок или просто хотели бы глянуть нечто проверенное, смело включайте любой проект из подборки. Не прогадаете!
