Критики выбрали 10 лучших сериалов 2025-го: если вы пропустили, срочно наверстайте – не зря у них от 7.3 до 8.9 на IMDb

Найдутся проекты на любой вкус: от мрачных драм до комедий.

Пока мир спорит о сериалах, эксперты из Американского института киноискусства (AFI) составили свой список лучших телевизионных проектов 2025 года. Этот рейтинг – своеобразный знак качества от самой индустрии.

Сюда попадают шоу, которые, по мнению профессионалов, задали тон, привнесли нечто новое в повествование или просто были сделаны блестяще. При этом, как и в случае с кино, народный рейтинг на IMDb часто рисует свою, подчас неожиданную картину популярности.

Как выглядит тройка лидеров

«Переходный возраст» оказался абсолютным лидером сезона. Это жёсткая драма об убийстве школьницы и обвиняемом в нём 13-летнем мальчике. Сериал снят одним непрерывным планом, чтобы максимально погрузить зрителя в напряжённую атмосферу, чем и отличается на фоне большинства проектов.

Вторую строчку занял 2-ой сезон «Андора», показавший, как циничный вор Кассиан Андор становится героем Восстания. Это умный политический триллер во вселенной «Звёздных войн» о цене революции, шпионаже и создании легендарного Альянса.

А третья строка досталась исторической драме от Netflix «Смерть от молнии». Она фокусируется на президенте США Джеймсе Гарфилде и его убийце. Сериал исследует, как фанатизм и случайность меняют ход истории, показывая трагическое столкновение реформатора и безумца.

Топ-10 сериалов 2025 года по версии AFI

А вот как выглядит полный рейтинг вместе с оценками проектов на IMDb:

10 лучших сериалов 2025 года по версии AFI

№ Название сериала Рейтинг IMDb 1 Переходный возраст 8.1 2 Андор (2-й сезон) 8.6 3 Смерть от молнии 7.7 4 Дипломатка (3-й сезон) 8.0 5 Подноготная 7.3 6 Больница Питт 8.9 7 Из многих 8.4 8 Разделение (2-й сезон) 8.7 9 Киностудия 8.1 10 Задание 8.0

Так что если упустили что-то из новинок или просто хотели бы глянуть нечто проверенное, смело включайте любой проект из подборки. Не прогадаете!

