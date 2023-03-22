Критики возненавидели этот советский фильм: всему виной любимица СССР

Советский кинематограф подарил зрителям немало шедевров. Но были среди снятых в тот период фильмов и откровенно неудачные. Особенно сильно критики ополчились на картину, в которой засветилась главная любимица публики.

В 1985 году состоялась премьера ленты «Пришла и говорю». Главную роль в ней исполнила Примадонна отечественной эстрады Алла Пугачева. Зрители были в восторге от работы певицы и сцен с нарезками из ее концертов. Между тем у представителей ведущих киноизданий страны было другое мнение.

Критики в пух и прах разнесли детище Наума Ардашникова, назвав его худшим фильмом года. Выступления артистки, считавшейся главной звездой СССР, не произвели на них должного впечатления. В любом случае на недостаток поклонников картине жаловаться точно не приходилось — ее посмотрели аж 33 миллиона человек.