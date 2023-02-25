Критики восхваляли этот блокбастер до небес: не поверите, что думали о нем зрители

Нередко мнение кинокритиков и зрителей кардинально разнится. Если первые готовы возносить картину до небес, то вторые забрасывают экраны помидорами. Эта участь постигла эпичную драму «Мулан», которая вышла в 2020 году.

Сюжет фэнтези основан на одноименном мультфильме. Фильм собрал огромное количество престижных наград: 8 премий и 42 номинации, в том числе на «Оскар». Однако зрители не были в восторге от «Мулан», посчитав киноадаптацию провальной.

По словам рецензентов, фильм получился кошмарным. Все моменты, которые отходили от оригинала, только испортили картину. А чтобы заполнить хронометраж, создатели добавили кучу нелепых сцен и сюжетных поворотов. Другие отметили, что в «Мулан» отвратительная актерская игра и режиссура. По мнению недовольных зрителей, фильм только испортил всю ностальгию и осквернил оригинал.

Еще одним спорным фильмом стала картина «Спенсер». Звезда «Сумерек» Кристен Стюарт снялась в роли принцессы Дианы. Критики пели фильму дифирамбы, а вот зрителям образ леди Ди показался возмутительным и порочащим ее честь.