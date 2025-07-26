Критики снова промахнулись: пять отличных сиквелов, у которых разгромные отзывы

Идея создания продолжения для хитового фильма когда-то давно открыла в Голливуде золотую жилу, а успешные картины все чаще стали получать всевозможные сиквелы, превращаясь во франшизу. Со временем, однако, многие из таких фильмов приобрели культовый статус, из-за чего поклонники стали отвергать сиквелы — просто потому, что ни одно продолжение не сможет сравниться с оригиналом.

И все-таки далеко не всегда сиквелы были настолько плохими, а порой критики и вовсе перегибали палку — в этой подборке как раз рассказываем о достойных продолжениях.

Фильм стал продолжением одноименной комедии 2012 года, которая по совместительству является и режиссерским дебютом Сета Макфарлейна. В то время как оригинальная картина стала настоящим хитом и получила положительные отзывы критиков, «Третий лишний 2» остался в тени предшественника, хотя многие и отмечали, что шутки в сиквеле вышли куда более запоминающимися. Кроме того, продолжение не сильно отходит от сюжета оригинала, предпочитая побольше сосредоточиться на изучении образов главных героев — а потому «Третьего лишнего 2» уж точно нельзя считать несуразным продолжением.

Часть уже ставшей легендарной хоррор-франшизы, «Крик 4» задумывался как перезагрузка всей истории, которая в итоге была принята не так радушно, как предыдущие части. В то время критики посчитали, что измененный стиль слэшера, который уже не относился к своей теме с большой серьезностью, будет просто неинтересен аудитории 2010-х — однако «Крик 4» стал, пожалуй, лучшей частью всей франшизы. Так, все внимание в фильме уделяется именно главным героям и деталям их новой, полноценной жизни после событий предыдущих картин. Такого анализа образов персонажей уже не наблюдалось в последующих частях «Крика», хотя они и стали куда более популярными.

Фанаты еще одной культовой хоррор-франшизы далеко не один раз подмечали странную, но при этом ожидаемую тенденцию — в то время как убийства в «Пиле» с каждой новой частью становятся все страшнее и отталкивающе, сама история как будто уходит на второй план, превращаясь во что-то сумбурное и местами откровенно смешное. Это, однако, не касается «Пилы 6», в которой все-таки есть баланс — помимо всего прочего, в фильме затрагиваются и некоторые социальные темы, которые волновали американское общество в поздних 2000-х, что сделало фильм еще более привлекательным для аудитории.

Выпущенный спустя более 15 лет после предыдущего сиквела, фильм не слишком впечатлил критиков, которые, хотя и отмечали обновленную концепцию, все же не были довольны теми способами, которые выбрали для ее осуществления. Тем не менее, все уже давно поняли, что «обойти» оригинальную «Матрицу» будет сложно не только блокбастерам других режиссеров, но и сиквелам, снятым братьями Вачовски. В «Воскрешении» же ставку делают именно на совершенно новую историю с уже знакомыми персонажами — а потому фильм заслуживает похвалы за попытку создать что-то свое на основе все той же «Матрицы».

«Гремлины 2: Новенькая партия» (1990)

Один из немногих сиквелов, от которого зрители и критики были слегка в шоке, «Гремлины 2» пошли в совсем другом направлении, нежели оригинальный фильм. В то время как первая картина стала рождественской классикой, которая, несмотря на хоррор-элементы, все же превратилась в семейное кино, сиквел скорее является пародией на оригинальную историю, то и дело подшучивая над собственным сюжетом. Тем не менее, со временем критики смягчились по отношению к продолжению, а «Гремлины 2» стали еще одной классикой, которую пересматривают из года в год.

В то время как эти сиквелы хотя бы подарили зрителям что-то новенькое, другие продолжения фактически пересказали оригинальные фильмы — о некоторых из таких читайте в этой подборке.