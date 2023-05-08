Критики ошиблись: ответ на главный вопрос к фильму «Дядя Ваня» оказался простым

Фанаты кино помнят драму «Дядя Ваня» Андрея Кончаловского не только по плеяде блистательных актеров (Смоктуновский, Бондарчук, Купченко, Зельдин), но и по меланхоличной, даже гнетущей атмосфере. Некоторые критики отмечают, что в этом режиссер превзошел самого Чехова.

Дом дяди Вани (Ивана Войницкого) можно считать живой иллюстрацией запустения. Но этого никогда не должно было случиться, по крайней мере, в отчем доме. Пол завален старыми газетами, краска отходит от стен, оставляя на них уродливые дыры, двери покосились. Большой вклад в мрачность обстановки вносят черно-белые кадры.

В чередовании цветной и черно-белой пленки многие киноведы (фильм успешно представляли на международных фестивалях в Сан-Себастьяне, Милане и Сорренто) усмотрели некий художественный замысел, однако все оказалось гораздо прозаичнее. В какой-то момент на съемках картины закончилась цветная пленка «Кодак», на которую сняли большую часть фильма. Снимать на советскую пленку Кончаловский не захотел, так как она не давала нужного качества изображения. Поэтому решили снимать на черно-белую.

Похожий вынужденный «прием» через четыре года придется применить брату режиссера Никите Михалкову в фильме «Свой среди чужих, чужой среди своих».