Критики носили на руках этот фильм с Ярмольником из 90-х: получил Государственную премию и приз в Европе — но до широкого проката так и не добрался

Телевизионщики тоже не спешат его вспоминать.

У каждого десятилетия есть свои потерянные шедевры: те, что прожили короткую фестивальную жизнь, собрали награды чемоданами, а потом растворились, будто их и не снимали. Конец 90-х подарил один из таких фильмов — «Барак». Его почти не показывали, он толком не вышел в прокат и едва ли попадался на глаза случайному зрителю.

При этом картина получила Государственную премию России сразу для половины съемочной группы и собрала внушительную коллекцию наград — от «Ники» до «Серебряного леопарда» в Локарно.

Зеркало времени

Режиссер Валерий Огородников взял за основу новеллу Виктора Петрова «Ольга Ледоход» — и создал кино, которое будто бы кто-то снял украдкой из прошлого. Апрель 1953-го: месяц без Сталина.

Маленький промышленный городок Сатка живет так, как виделось немногим современным зрителям: в деревянном бараке на сорок комнат, с одной единственной уборной на всех. Жили тесно, шумно и отчаянно.

В бараке — весь спектр того времени:

Полина, гонящая самогон,

Карим — глухонемой друг Полины,

Фотограф Жора — язвительный, смешной, раненый войной, влюбленный в свою Липочку.

Участковый Болотин — герой-фронтовик, со слишком гибкой моральной планкой.

Ольга — новая жительница барака, инженер-технолог.

Вокруг Ольги завязывается любовный треугольник, без которого жизнь в отечественной драме как-то и не складывается. Всех героев блестяще отыграли Нина Усатова, Леонид Ярмольник, Евгений Сидихин, Наталья Егорова. Неудивительно, что «Барак» забрал призы везде, где его показывали.

Из Щвейцарии, к слову, Огородников забрал не только «Серебряного леопарда», но и 20 тысяч швейцарских франков. И это несмотря на то, что у фильма не было широкого проката.

Почему про него вспоминают сейчас

Зрители, которые спустя годы находят «Барак», пишут одно и то же: он ощущается как документальное кино. Будто ты не смотришь фильм — ты там присутствуешь.

Отличный фильм. Тяжелый, конечно. Но здорово снят. Будто документальное кино, — говорят рецензенты.

Плохих ролей не было. Все выглядело очень естественно, характерно и драматично.

«Барак» вполне мог стать классикой для миллионов, но увы. Ему суждено быть открытием для тех немногих, кто до фильма все-таки добрался.

