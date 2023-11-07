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Критики не переваривают: этого советского актера обожают простые люди и недолюбливают эксперты

7 ноября 2023 17:45
Критики не переваривают: этого советского актера обожают простые люди и недолюбливают эксперты

Мнение любителей кино разделилось.

Вячеслав Тихонов уже при жизни стал настоящей легендой кинематографа. Поклонники осыпали его комплиментами за «Войну и мир», «17 мгновений весны» и другие работы, ставшие классикой. При этом критики, как оказалось, не были в восторге от игры знаменитости.

Как пишут авторы Дзен-канала «Оригинальное в мире», эксперты ругали Тихонова за однообразие ролей. Он всегда появлялся в амплуа спокойных и сдержанных мужчин, так как режиссеры не видели его в других образах. При этом его внешность далеко не всегда подходила героям.

«По заключению специалистов в области кино, Вячеслав Тихонов не был разноплановым актером, сменить амплуа ему было весьма непросто», — именно так считали эксперты.

Обычные зрители же не согласны с мнением критиков. По их словам, Тихонов не зря завоевал любовь публики. Он прекрасно справился со всеми своими ролями и даже в эпизодах показывал всю многогранность таланта.

«Великий актер», «Критики ничего не понимают», «Настоящая легенда, будет любим зрителями еще десятки лет», — считают пользователи Сети.

Фото: Кадр из фильма «Доживем до понедельника» (1968)
Андрей Чапыгин
Андрей Чапыгин
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