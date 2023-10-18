Критики и зрители единодушны: этот фильм Михалкова лучше бы никогда не выходил

За годы карьеры Никита Михалков представил публике множество ярких картин. Часть его фильмов была восторженно принята не только соотечественниками, но и мировым сообществом. Однако некоторые картины столкнулись с волной критики.

Так, больше всего публика не любит драму «Солнечный удар», которую постановщик выпустил в 2014 году. Сам Михалков не раз признавался, что в течение многих лет разрабатывал будущий фильм, основанный на произведениях Ивана Бунина. Якобы он даже от руки переписывал его книги, чтобы лучше понять задумку литератора. Однако зрители совсем не оценили старания режиссера.

По мнению большинства, у Михалкова получилось напыщенное и чрезмерно пафосное кино. Постановщик увлекся эффектными кадрами и высокопарными диалогами, забыв о цели своего фильма. И в итоге практически три часа зрителям пришлось наблюдать за героями в красивых одеждах, однако они так и не увидели ни одного ответа на поставленные режиссером вопросы.