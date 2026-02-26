Критик назвал «редчайший» детектив из России: на его фоне фильмы Хичкока «убогая дешевка»

Портал «Киноафиша» решил выяснить, какие российские детективы оказались незаслуженно обойдены вниманием зрителей. Кинокритик Александр Шпагин поделился неожиданным открытием — фильмом, который сам едва не забыл, но называет редчайшим представителем жанра современного российского кино.

«Снят он замечательным режиссёром, клипмейкером. Очень талантливо, аллюзия на поиски Чикатило. Фильм "Казнь" я рекомендую, потому что это редчайший случай такого арт-детектива».

Шпагин объяснил, почему «Казнь» для него стоит особняком. По его словам, фильм воскрешает традиции нуара, который переживал расцвет в конце 40-х в Англии и в 60–80-е во Франции.

«Это своего рода совмещение тонкой психологической драмы, парадоксальной, с закрученным детективом, подчеркиваю, сюжетом. Никакого лобного детектива здесь нет».

Критик считает, что «Казнь» во многом походит на работы режиссера Алена Корно, которого считает лидером этого жанра и незаслуженно забытым мастером.

«Он чуть не занял место крупнейшего выдающегося художника, а потом его забыли вообще напрочь. И опять на пьедестале Хичкок, дешёвка убогая какая-то. Корно, конечно, это что-то гениальное. Когда ты сидишь два часа, у тебя просто челюсть постоянно отвисает от диких смысловых неожиданностей».

Фильм Ладо Кватании «Казнь» вышел в 2021 году и действительно остался в тени более громких премьер. В центре сюжета — следователь, который много лет охотился на маньяка и наконец поймал преступника. Но спустя годы появляется выжившая жертва, и всё идёт прахом: посадили не того. Дальше история закручивается так, что зритель до последнего не понимает, кто здесь жертва, а кто палач.

В ролях — Даниил Спиваковский, Евгений Ткачук, Юлия Снигирь, Аглая Тарасова. Операторская работа, мрачная атмосфера позднего СССР и нелинейное повествование роднят фильм с лучшими образцами жанра. Так что если вы соскучились по настоящему умному детективу, который не ведёт зрителя за ручку, а заставляет собирать пазл до самого финала, — «Казнь» определённо стоит вашего вечера.

