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Кристофер Нолан обожает эту спортивную комедию с Вуди Харрельсоном — и даже смотрел ее в кино трижды

21 июля 2025 13:17
Кристофер Нолан на церемонии премии BAFTA в 2024 году

Фильм провалился по всем фронтам еще в 90-е годы, но зато обрел как минимум одного известного поклонника.

Наравне с Квентином Тарантино Кристофер Нолан считается одним из наиболее авторитетных режиссеров современности, к рекомендациям которых прислушиваются буквально все — даже когда эти рекомендации становится чем-то неожиданным или откровенно странным.

Оба режиссера неустанно доказывают своим поклонникам, что о вкусах не спорят — в то время как все из года в год пересматривают шедевры Нолана, сам он фанатеет от когда-то провалившейся в прокате комедии с Вуди Харрельсоном в главной роли — и, судя по всему, именно присутствие актера в фильме стало решающим фактором для Нолана.

Кристофер Нолан стал фанатом «Заводилы» благодаря игре Вуди Харрельсона

В 1990-е годы братья Фаррелли были на самом пике своей карьеры, снимая уже ставшие культовыми комедии буквально одну за другой. Так, в 1996 году они выпустили «Заводилу» — спортивную комедию, главные роли в которой достались Вуди Харрельсону и Биллу Мюррею.

Хотя звездный актерский состав фильму в итоге не помог, именно актерская игра Харрельсона помогла заполучить одного очень важного поклонника — Кристофера Нолана. В одном из интервью последний признался, что считает появление актера в «Заводиле» одним из величайших перфомансов в истории кино, а фильм в итоге настолько сильно зацепил Нолана, что тот ходил смотреть его в кино два или три раза.

Режиссер также добавил, что именно своеобразная небрежность и юмор сделали образ Харрельсона в «Заводиле» таким особенным и притягательным — некоторые строки персонажа Нолан до сих пор знает наизусть.

«Заводила» так и не стал хитом ни среди критиков, ни среди зрителей

Кадр из фильма «Заводила»

В отличие от Кристофера Нолана, большинство посмотревших фильм не сильно вдохновились даже потрясающей игрой Вуди Харрельсона. В прокате картина собрала всего 32 миллиона долларов, не окупив свой достаточно большой бюджет в 25 миллионов; кроме того, оценки от критиков и зрителей тоже так себе — на Rotten Tomatoes, например, у «Заводилы» до сих пор сохраняются рейтинги в 50% и 67% от критиков и аудитории соответственно.

Ругали фильм в основном за то, что даже при наличии хорошего сюжета он все равно умудряется скатиться в вульгарность и в какие-то моменты даже ненужную жестокость.

Кстати, билеты на грядущую эпичную драму «Одиссея» Нолана уже раскупили в американских кинотеатрах за год до премьеры — как так вышло, уже рассказали здесь.

Фото: Legion-Media
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
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