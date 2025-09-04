Кристофер Нолан никогда не снимет фильм в этом жанре — но одна из похожих работ коллеги ему очень даже по душе

Кристофер Нолан уже не одно десятилетие остается одним из тех режиссеров, эксперименты которого с точки зрения жанров чаще всего оказываются очень удачными — потому мало кто сомневается, что грядущая эпичная драма «Одиссея» провалится в прокате или не понравится критикам.

И все же поклонникам Нолана сложно представить, что когда-нибудь на экраны выйдет снятая им комедия — сам Нолан, хоть и может похвастаться хорошим чувством юмора, наверняка не сможет сконцентрировать весь сюжет на чем-то простом и смешном, а не серьезном и эпичном.

Этот жанр, однако, режиссера все-таки не пугает — комедию мы еще можем получить, а вот снимать что-то в похожем стиле Нолан точно никогда не станет.

Кристофер Нолан никогда не станет снимать мюзикл

Хотя когда-то режиссер признался, что не понимает, почему все считают его недостойным комедии и на самом деле хотел бы снять что-то в этом жанре, с мюзиклами он точно не хочет иметь дела — просто потому, что не слишком хорошо разбирается в теме для того, чтобы строить вокруг нее целый фильм.

В целом, для поклонников режиссера это вряд ли стало шокирующим открытием — несмотря на то, что почти во всех работах Нолана музыкальная составляющая становится чуть ли не отдельным шедевром, мало кто сможет себе представить режиссера в роли командующего музыкальными номерами и актерами-певцами.

Несмотря на нелюбовь к мюзиклам, Кристофер Нолан обожает «Ла-Ла Ленд»

Об этом режиссер рассказал сразу же после того, как признал, что в целом не особо жалует мюзиклы и не собирается сам работать над чем-то подобным. По словам Нолана, «Ла-Ла Ленд» он смотрел три или четыре раза, пораженный уровнем мастерства Дэмьена Шазелла с точки зрения режиссуры и построения сюжета.

Больше Нолан так ничего и не рассказал о том, почему ему так полюбился фильм, но поклонники могут предположить, что режиссера очаровала сама история о попытках главных героев покорить Голливуд — сюжет «Ла-Ла Ленда» разворачивается вокруг начинающей актрисы и опытного музыканта, каждый из которых стремится построить успешную карьеру в Лос-Анджелесе.

