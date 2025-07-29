Кристофер Нолан назвал свой любимый фильм Хичкока — многие о нем уже давно забыли

Пока фильмы Кристофера Нолана служат и вдохновением, и инструкцией по применению для многих начинающих режиссеров в Голливуде и по всему миру, сам Нолан активно продвигает в массы те культовые картины, которые незаслуженно остались в тени других шедевров.

Так, режиссер уже далеко не один раз делился собственными рекомендациями и даже списками личных фаворитов из мира кино, а несколько лет назад рассказал о часто игнорируемом триллере Хичкока, который Нолан считает настоящим шедевром — потому он и вдохновил хитовую военную драму режиссера.

«Иностранный корреспондент» Альфреда Хичкока — один из любимых фильмов Кристофера Нолана

Помимо того, что шпионский триллер вошел в список любимых картин Нолана, «Иностранный корреспондент» в глазах режиссера превзошел и куда более известные работы Хичкока как «Психо» или «Головокружение».

Об этом стало известно в далеком 2017 году, когда Нолан представлял свой на тот момент последний фильм, военную драму «Дюнкерк» — тогда режиссера попросили провести несколько показов фильмов, вдохновивших «Дюнкерк», в Британском институте кино.

Среди 11 фильмов, которые назвал Нолан, оказался не только «Иностранный корреспондент», но и «Чужой» Ридли Скотта, «На Западном фронте без перемен» Льюиса Майлстоуна и «Неуправляемый» Тони Скотта.

«Иностранного корреспондента» когда-то хвалил даже Йозеф Геббельс

Картина с Джоэлом Маккри в главной роли вышла на экраны в 1940 году, когда в Европе уже бушевала Вторая Мировая война, и потому притянула к себе внимание чуть ли не всех подряд, в том числе главных пропагандистов.

«Иностранный корреспондент» повествует об американском журналисте, которого отправляют в Европу с целью узнать побольше о договоре, который имеет большое значение и потенциально может повлиять на предстоящую войну.

За свою идею фильм удостоился похвалы от главного немецкого пропагандиста и ближайшего соратника Адольфа Гитлера Йозефа Геббельса, который назвал «Иностранного корреспондента» образцом пропаганды, которая точно произведет впечатление на людей из вражеских стран.

Кстати, в списке любимых фильмов Кристофера Нолана можно найти что угодно, даже провалившуюся комедию с Вуди Харрельсоном — о том, за что Нолан так сильно любит картину, мы уже рассказывали здесь.