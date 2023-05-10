Кристина Корягина весила 17 килограммов: при виде ее новых фото мурашки по коже

О Кристине Корягиной заговорили после ее появления на ток-шоу у Андрея Малахова. Девушка страдала от страшной анорексии и походила на скелет. Вес Кристины составлял всего 17 килограммов, и она даже не могла обслуживать себя в быту.

Болезнь девушки началась в школьные годы. Она с головой уходила в учебу, что даже забывала поесть. Со временем чувство голода пропало, и организм стал истощаться. Корягина завтракала стаканом сока, ее обед состоял из чашки кофе, а ужин — из кусочка яблока. Родители не придавали этому серьезного значения и были уверены, что дочь скоро будет нормально питаться.

Но этого не произошло, и Кристина превратилась в скелет, обтянутый кожей. Она не могла ходить без помощи и постоянно падала в обмороки. Лишь тогда родители забили тревогу.

Девушка пришла на ток-шоу за помощью, после чего она обратилась к психотерапевту. Ей удалось решить некоторые проблемы. Сегодня вес Кристины приближается к 30 кило. Определенный прогресс заметен, но пока рано говорить о победе. На последних фото Кристина по-прежнему выглядит болезненно: иссохшие руки, впалые глаза, выпирающие скулы. Врачи говорят, что ей нужно набрать как минимум еще 15 килограммов.