Кристина Бухынбалтэ из «Дома-2» стала копией известной телеведущей: убедитесь сами

В отличие от многих других участников реалити-шоу «Дом-2», Кристина Бухынбалтэ запомнилась зрителям из-за своего сдержанного характера. Девушка вела себя достойно и практически не вмешивалась в ссоры. К тому же поклонникам передачи было интересно наблюдать за любовной линией красавицы.

Сегодня она встречается с Иваном Барзиковым и кажется вполне счастливой. Пара смотрится очень гармонично, и недавно влюбленные вновь посетили телестройку. Но подписчиков Кристины привлек не ее молодой человек, а невероятное сходство девушки со знаменитой ведущей популярной программы. У экс-участницы «Дома-2» и Ксении Бородиной одинаковые черты лица и белоснежные виниры. Во время съемок проекта Бухынбалтэ отличалась от знаменитой шоувумен, но за время отсутствия стала ее настоящей копией.