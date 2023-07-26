Кристина Асмус огорошила признанием: касается дочери от Харламова

Звезда «Интернов» Кристина Асмус недавно откровенно рассказала о проблемах в своей семье. Актриса много лет не ладит с матерью и отцом, что сильно ее огорчает.

В детстве Кристина страдала от дефицита родительской любви и внимания. Именно поэтому она решила стать актрисой, чтобы восполнить этот пробел. Но до сих пор травмы, полученные в детстве, не залечены. По словам Асмус, она должна решить эту проблему, чтобы двигаться дальше.

При этом Кристина не лишает свою дочь Настю общения с бабушкой и дедушкой. Наследница Асмус и Гарика Харламова часто с ними видится, но это никак не улучшило отношения актрисы с ее родителями. Тем не менее Кристина считает, что история ее детства не должна касаться дочки.

«Родители — больная для меня тема. И мне хочется всем родителям сказать: „Старайтесь, держите себя в руках“», — поделилась актриса на YouTube-шоу «Разговоры» на канале «Прослушка».

Кристина выросла в многодетной семье, где кроме нее было еще три дочери. Родители не смогли подарить достаточно любви каждой наследнице. Свою дочь Асмус воспитывает совсем иначе и старается быть для нее лучшей подругой.