Криса Кельми никогда не существовало: что скрывал от публики главный рокер в СССР

Музыкант Крис Кельми хранил одну тайну. Она касалась его настоящего имени, и до сих пор неизвестно, как звали главного рокера СССР.

Дело в том, что родители нарекли его Анатолием. Псевдоним Крис появился намного позже — музыкант вдохновился героем романа «Солярис», которого звали Крис Кельвин. Певец сделал правильный выбор, ведь имя Толя Кельми звучало бы странно для артиста эстрады.

А вот о настоящей фамилии музыканта до сих пор ходят легенды. Есть версия, что артист не был никаким Кельми, и на самом деле он Калинкин. Сам певец всегда отрицал этот факт и утверждал, что его отец имеет прибалтийские корни, и именно от предков пошла эта благозвучная фамилия. В любом случае, Криса Кельми официально никогда не существовало, ведь по паспорту музыкант так и остался Анатолием.

Артист стал знаменит в 80-х. Он создал группу «Рок-ателье», которая прославилась на весь Союз и даже за его пределами. Иностранные музыканты были знакомы с творчеством Кельми и радовались, что в СССР делают такой качественный рок.

Кельми скончался в 64 года от остановки сердца. Артист страдал от алкогольной зависимости, что привело его к преждевременной смерти.