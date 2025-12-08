Меню
Крипке скрывал, но...: какая роль досталась Падалеки в «Пацанах» - воссоединение братьев Винчестеров состоится в апреле

8 декабря 2025 18:36
А еще появится Кастиэль, но это отдельная история.

Тизер пятого сезона «Пацанов» дал фанатам раскрыл дату выхода финального сезона (апрель 2026-го) и короткий кадр с Джаредом Падалеки. Этого хватило, чтобы интернет взорвался и начал строить теории.

Актёр, 15 лет игравший Сэма Винчестера в «Сверхъестественном», наконец присоединяется к своему экранному брату Дженсену Эклзу (Солдатик) в самой циничной вселенной супергероев. Но кого он играет? Ответа нет, но версий навалом.

Секретное камэо

Личность персонажа Падалеки охраняется как гостайна. Сам актёр лишь туманно намекнул, что его герой «очень рад встрече с Солдатиком», и подтвердил, что появится в пятой серии. Всё.

Шоураннер Эрик Крипке, который, кстати, был создателем «Сверхъестественного», отлично играет на ностальгии фанатов. Он превратил камео в настоящий детектив, где каждый кадр с Падалеки в трейлере разбирают по пикселям.

Уровень секретности дает понять, что это будет ключевой персонаж финала, чьё появление перевернёт сюжет. Учитывая, что сезон финальный, ставки максимальны.

Кем он может быть? Все варианты — дикие

Комиксы тут не помогут — сериал давно ушёл от оригинала. Поэтому спектр догадок безумен:

  • Влиятельный супер, поклонник Солдатика — супер-фанат, выросший на мифах о легендарном Солдатике 80-х.
  • Старый враг/союзник — кто-то из прошлого персонажа Эклза, связанный с его «Расплатой» в Никарагуа (эпохе, которую обещают раскрыть в приквеле «Восстание Воут»).
  • Новый член Воут — суперзлодей или корпоративный топ-менеджер, который видит в возвращении Солдатика угрозу или возможность.
  • Родственник Хоумлендер — учитывая любовь сериала к семейным драмам среди супов, это был бы логичный ход.
Но главная интрига даже не в этом. Уже подтверждено, что в сезоне появится и Миша Коллинз — третий культовый актёр из «Сверхъестественного», игравший ангела Кастиэля. И его роль — ещё большая тайна. Создатели явно готовят грандиозное воссоединение «винчестерского» трио на поле битвы с супергероями.

И вряд ли Падалеки и Коллинз будут обычными статистами, который убьют с одного удара. Хотя, это было бы забавно и смело.

Для фанатов «Сверхъестественного» пятый сезон станет кульминацией мечты — они увидят Сэма, Дина и Кастиэля вместе, но в абсолютно новом, безумном антураже. Это мощная мета-отсылка, которую оценят все фанаты братьев Винчестеров, как бы в итоге с персонажами не поступил создатель.

От этого психопата мороз по коже: в прошлом Хоумлендера из «Пацанов» столько жути — что и вы стали бы злодеем. Готовьтесь рыдать в три ручья: Карл Урбан ненароком «заспойлерил» финал 5 сезона «Пацанов».

Фото: Кадр из сериала «Пацаны», «Сверхъестественное»
Игорь Мустафин
Игорь Мустафин
