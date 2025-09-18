Меню
Криминальный триллер с Генри Кавиллом снова в тренде спустя 7 лет — от критиков у фильма разгромные 14% на Rotten Tomatoes

18 сентября 2025 07:58
Провалившийся по всем фронтам фильм внезапно взлетел в чартах зарубежного стриминга.

Мировая публика привыкла видеть Генри Кавилла как (в некоторых фильмах — буквально) супергероя, присутствие которого в том или ином проекте спасет от любого возможного провала — и все же как минимум один из фильмов актера доказывает обратное.

Несмотря на огромное количество действительно культовых ролей, принесших ему мировую славу, Кавилл порой был не слишком разборчив по части других своих проектов, а семь лет назад и вовсе сыграл главную роль в криминальном триллере, который разнесли и критики, и зрители.

Сейчас, однако, у фильма внезапно появились новые поклонники — и даже приличное место в топ-10 стримингового сервиса.

«Игра Ганнибала» стала одним из самых просматриваемых фильмов на стриминге — несмотря на разгромные отзывы

Детективный триллер, вышедший на экраны в 2018 году, совершенно неожиданно стал большим открытием среди тех, кто пользуется своей подпиской на стриминговый сервис Paramount+. Так, на этой неделе «Игра Ганнибала» поднялась аж на четвертую строчку в списке самых популярных фильмов платформы, сейчас находясь рядом с «Топ Ган: Мэверик», который замыкает тройку лидеров.

В случае с последним такой расклад вопросов не вызывает, а вот «Игра Ганнибала» может удивить тех, кто уже успел оценить фильм во время его кинопроката в 2018 году — тогда он не понравился ни критикам, ни зрителям, которые назвали картину клишированным проектом, на который звездный актерский состав только потратил свое время.

Генри Кавилл — единственный плюс во всем сумбуре «Игры Ганнибала»

Кадр из фильма «Игра Ганнибала»

По крайней мере, так фильм охарактеризовали фанаты актера, которые не нашли в нем ничего, кроме хаотичного сюжета, откровенно плохого сценария и актерской игры Кавилла, которая тщетно пыталась все это вытянуть на себе.

Помимо всего прочего, «Игра Ганнибала» провалилась и в прокате, собрав лишь 1 миллион долларов. Спустя семь лет после релиза у фильма всего лишь 14% и 50% положительных отзывов от критиков и зрителей на Rotten Tomatoes — хотя последний показатель еще может измениться, учитывая невероятный взлет картины на стриминге.

Кстати, на горизонте у Генри Кавилла уже маячит очередная эпичная роль — о том, в каком будущем сериале актеру может достаться главная роль, мы уже писали здесь.

Фото: Кадры из фильма «Игра Ганнибала» (2018)
Виолетта Ефимова
Виолетта Ефимова
