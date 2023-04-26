Криминальное прошлое: схватитесь за голову, узнав, кто был первым мужем любимой Газманова

Вот уже около 30 лет Олег Газманов состоит в отношениях со своей возлюбленной Мариной Муравьевой. Вместе они воспитали общую дочь Марианну и считаются одной из самых крепких пар отечественного шоу бизнеса. При этом далеко не все поклонники знают, что популярный артист не был первым супругом для Муравьевой.

Так, в молодости она состояла в отношениях с Вячеславом, братом скандально известного финансиста Сергея Мавроди. Именно она работала бухгалтером в «МММ». Но счастливый брак окончился, когда ее мужа осудили: перед арестом он развелся с избранницей, чтобы обезопасить ее.

В то время Муравьева, как пишет «Комсомольская правда», уже была знакома с Газмановым. Он также был женат, поэтому они не поддерживали отношения, но начали общаться вновь, когда Муравьева развелась, а он стал холостяком. В итоге звезда сцены начал активно ухаживать на своей возлюбленной, и спустя несколько лет она согласилась принять предложение его руки и сердца.