Криминальное кино в реальности: звезду «Улиц разбитых фонарей» ждет суд

Жителей спального района Санкт-Петербурга на днях потрясла новость о вооруженном ограблении. Будто в кино, в отделение ворвался мужчина в шапке и медицинской маске на лице и, угрожая пистолетом, потребовал от кассиров всю наличность. Но женщина-оператор успела нажать тревожную кнопку и спрятаться за столом. Испугавшись, горе-налетчик скрылся.

Представителям полиции не составило труда отыскать грабителя. Каково же было их удивление, когда перед ними оказался звезда криминальных сериалов Андрей Божанов. Как оказалось, на воплощение в жизнь сюжета из бандитского кино его толкнули долги.

В нулевые он довольно активно снимался в сериалах «Улицы разбитых фонарей» и «Тайны следствия». Хотя его роли нельзя было назвать главными, Божанов получал неплохие гонорары. Но актер решил рискнуть и основал собственный продюсерский центр «Премьера», чтобы организовывать выступления звезд. Кризисы и пандемия разрушили его бизнес: Андрей занимал деньги у кредиторов, но скрывал бедственное положение от жены и детей. Только по официальным судебным делам Божанов задолжал более 5 млн рублей разным инстанциям и банкам, пишет «Комсомольская правда».

Сейчас актера ждет суд. За разбойное нападение ему может грозить до 15 лет колонии. Андрей пока утверждает, что не собирался забирать у кассира деньги, а лишь хотел, чтобы его задержали и посадили, тем самым освободив от уплаты долгов.