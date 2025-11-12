Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Статьи Криминальная новинка со звездой Marvel хороша настолько, что в нее «залип» даже Кинг: местный городишко напоминает Дерри

Криминальная новинка со звездой Marvel хороша настолько, что в нее «залип» даже Кинг: местный городишко напоминает Дерри

12 ноября 2025 09:54
Криминальная новинка со звездой Marvel хороша настолько, что в нее «залип» даже Кинг: местный городишко напоминает Дерри

Еще одно проклятое местечко на карте США, но в этот раз без грамма мистики.

Редкий случай: мастер ужаса смотрит криминальную драму и остается в восторге. Стивен Кинг признался, что не понимает, что происходит в «Мэре Кингстауна», но «чертовски любит это шоу». И его можно понять.

Четвертый сезон сериала Тейлора Шеридана с Джереми Реннером едва стартовал на Paramount+, и, кажется, стал лучшим за всю историю проекта.

Криминальная новинка со звездой Marvel хороша настолько, что в нее «залип» даже Кинг: местный городишко напоминает Дерри

Ад без мистики

«Мэр Кингстауна» – это история о городе, где тюрьма важнее всего остального. Главный герой, посредник между преступниками и властями Майк МакКласки (Реннер), пытается удержать шаткий мир, пока на улицах назревает новая война.

В дело вмешиваются две группировки, новый начальник тюрьмы бросает вызов Майку, а старые враги атакуют его семью.

Шеридан (создатель «Йеллоустоуна») превращает реализм в кошмар без призраков. Город Кингстаун пропитан тьмой – той самой, что живет в людях. Порой кажется, что это Дерри без Пеннивайза – тот же страх, та же безысходность.

Криминальная новинка со звездой Marvel хороша настолько, что в нее «залип» даже Кинг: местный городишко напоминает Дерри

«Я не понимаю, но мне нравится»

Кинг писал в Twitter:

«Понятия не имею, что происходит в “Мэре Кингстауна”, но я люблю это шоу».

Он сравнил сериал с «Щитом» и «Сынами анархии» – хаотичными, мрачными, с персонажами, у которых совесть давно ушла в отпуск. Особенно ему понравились детали:

«Главное, что Майк ездит на чертовом Lincoln Connie. И еще этот парень Банни – просто зверь».

Криминальная новинка со звездой Marvel хороша настолько, что в нее «залип» даже Кинг: местный городишко напоминает Дерри

Возвращение Реннера

После тяжелой аварии со снегоуборочной машиной Реннер не только вернулся к съемкам, но и сыграл с прежней мощью. Кинг оценил это по достоинству:

«Джереми Реннер – настоящий крутой парень. Его переехал снегоуборщик, а он все равно вернулся для нового сезона!».

«Мэр Кингстауна» – это не про хоррор, а про безысходность, которая страшнее любого чудовища. И если уж Стивен Кинг признался, что «ничего не понял, но обожает это», значит, сериал действительно попал в цель.

Ранее мы писали: 4 сезон «Мэра Кингстауна» – лучший в истории сериала: Шеридан исправил все ошибки, а звезда «Сопрано» «украла» шоу

Фото: Кадр из сериала «Мэр Кингстауна»
Алексей Плеткин
Алексей Плеткин
Больше новостей в
telegram Телеграм vk Вконтакте zen Яндекс Дзен
Написать отзыв
«Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне «Смотрели семьей. Три поколения. Всем понравилось»: в рейтинге фильмов 2025 года балом правят мультики, но эта драма с Питтом выделяется на их фоне Читать дальше 10 декабря 2025
Грегори Хаусу и не снилось: медицинская новинка влетела в чарты Netflix с ноги – снята по реальной трагедии настоящего доктора Грегори Хаусу и не снилось: медицинская новинка влетела в чарты Netflix с ноги – снята по реальной трагедии настоящего доктора Читать дальше 10 декабря 2025
«Выглядит как цирк, цепляет как драма»: в забытом Sci-Fi нулевых сияют звезды «Сверхов» – вот еще 3 причины дать ему шанс в 2025 году «Выглядит как цирк, цепляет как драма»: в забытом Sci-Fi нулевых сияют звезды «Сверхов» – вот еще 3 причины дать ему шанс в 2025 году Читать дальше 9 декабря 2025
Крипке скрывал, но...: какая роль досталась Падалеки в «Пацанах» - воссоединение братьев Винчестеров состоится в апреле Крипке скрывал, но...: какая роль досталась Падалеки в «Пацанах» - воссоединение братьев Винчестеров состоится в апреле Читать дальше 8 декабря 2025
«Я разрыдалась»: звезда «Ведьмака» чуть не бросила сериал из-за Кавилла – в итоге осталась, но теперь «бомбит» из-за хейтеров Netflix «Я разрыдалась»: звезда «Ведьмака» чуть не бросила сериал из-за Кавилла – в итоге осталась, но теперь «бомбит» из-за хейтеров Netflix Читать дальше 7 декабря 2025
Минус семь кило, оголенные нервы и обнаженные съемки в феврале: Воробьев - о сложностях съемок для Netflix Минус семь кило, оголенные нервы и обнаженные съемки в феврале: Воробьев - о сложностях съемок для Netflix Читать дальше 7 декабря 2025
Микс «Сегуна» и «Игры в кальмара»: сериалу «Икусагами: Последний самурай» уверенно ставят 100% на RT – но не все знают, по какой манге его сняли Микс «Сегуна» и «Игры в кальмара»: сериалу «Икусагами: Последний самурай» уверенно ставят 100% на RT – но не все знают, по какой манге его сняли Читать дальше 11 декабря 2025
«Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно «Это дико»: как Хоакин Феникс сбросил 24 килограмма всего за 3–4 месяца — диету «Джокера» держат в секрете, но кое-что все-таки известно Читать дальше 10 декабря 2025
«Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко) «Добро пожаловать в Дерри» подходит к финалу — 8 серия решит судьбу сериала: записываем дату премьеры (будет жарко) Читать дальше 10 декабря 2025
Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере» Был Ливанов, Дауни-младший, Камбербэтч — теперь Гай Ричи открывает новую главу: новый Шерлок вступает в игру, и вы уже видели его в «Гарри Поттере» Читать дальше 10 декабря 2025
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше