Криминальная новинка со звездой Marvel хороша настолько, что в нее «залип» даже Кинг: местный городишко напоминает Дерри

Еще одно проклятое местечко на карте США, но в этот раз без грамма мистики.

Редкий случай: мастер ужаса смотрит криминальную драму и остается в восторге. Стивен Кинг признался, что не понимает, что происходит в «Мэре Кингстауна», но «чертовски любит это шоу». И его можно понять.

Четвертый сезон сериала Тейлора Шеридана с Джереми Реннером едва стартовал на Paramount+, и, кажется, стал лучшим за всю историю проекта.

Ад без мистики

«Мэр Кингстауна» – это история о городе, где тюрьма важнее всего остального. Главный герой, посредник между преступниками и властями Майк МакКласки (Реннер), пытается удержать шаткий мир, пока на улицах назревает новая война.

В дело вмешиваются две группировки, новый начальник тюрьмы бросает вызов Майку, а старые враги атакуют его семью.

Шеридан (создатель «Йеллоустоуна») превращает реализм в кошмар без призраков. Город Кингстаун пропитан тьмой – той самой, что живет в людях. Порой кажется, что это Дерри без Пеннивайза – тот же страх, та же безысходность.

«Я не понимаю, но мне нравится»

Кинг писал в Twitter:

«Понятия не имею, что происходит в “Мэре Кингстауна”, но я люблю это шоу».

Он сравнил сериал с «Щитом» и «Сынами анархии» – хаотичными, мрачными, с персонажами, у которых совесть давно ушла в отпуск. Особенно ему понравились детали:

«Главное, что Майк ездит на чертовом Lincoln Connie. И еще этот парень Банни – просто зверь».

Возвращение Реннера

После тяжелой аварии со снегоуборочной машиной Реннер не только вернулся к съемкам, но и сыграл с прежней мощью. Кинг оценил это по достоинству:

«Джереми Реннер – настоящий крутой парень. Его переехал снегоуборщик, а он все равно вернулся для нового сезона!».

«Мэр Кингстауна» – это не про хоррор, а про безысходность, которая страшнее любого чудовища. И если уж Стивен Кинг признался, что «ничего не понял, но обожает это», значит, сериал действительно попал в цель.

