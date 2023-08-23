Криминалисты бьются в истерике над сериалом «След»: что с ним не так

Детективный сериал «След» выходит с 2007 года. Проект существует до сих пор и пользуется популярностью, но у картины есть и множество ненавистников.

Многие называют «След» калькой с иностранных сериалов, причем не самой удачной. Больше всего проект возмущает криминалистов — происходящее на экране вызывает у них приступ истерики.

«След» грешит вопиющей нестыковкой с реальностью. Судмедэксперты способны разгадать любую загадку, даже если у них на руках какой-то жалкий кусок мусора. Все это похоже скорее на шоу экстрасенсов, а не на криминалистику.

Также смехотворно смотрится и то, как хрупкие девушки «ломают» здоровенных амбалов. Во вселенной «Следа» порой даже дети способны «переломить» крупных мужчин.

Не вызывает доверия и то, как раскрываются дела. Зачастую причинно-следственные связи выискиваются там, где их нет и быть не может. Непонятно, как сотрудники вообще пришли к тому или иному умозаключению.

Но, несмотря на грубые и смешные ляпы, сериал по сей день находит своего зрителя.