Криминал в крови: астрологи вычислили самые опасные знаки Зодиака

“Чужая душа - потемки”, - гласит народная мудрость. Действительно, никогда нельзя угадать, каков человек на самом деле и как он поведет себя в той или иной ситуации. Как правило, истинный характер каждого из нас раскрывается в неоднозначные моменты, например, в опасности или перед каким-либо искушением. Кто-то стойко выдержит испытание на прочность, а кто-то не сможет устоять и воспользуется этим во имя собственной выгоды. Астрологи считают, что предугадать поведение человека может знак зодиака. Они рассказали, под какими созвездиями рождаются люди, которые не прочь пренебречь правилами и законами ради себя любимых.

Овен

Представители огненного знака, как правило, еще в подростковом возрасте попадают в плохие компании.

Они стремятся как можно скорее сбежать из-под теплого родительского крыла, доказать себе и окружающим, что они самостоятельные и взрослые.

Овны заводят дружбу с “крутыми пацанами”, не думая о том, что это может плохо для них кончиться. Ведь такие “друзья” легко могут сделать неопытного новичка крайним и сдать в руки закона.

Телец

Люди, рожденные под знаком Тельца, вряд ли станут прямо-таки нарушать законы. Однако они настолько сильно любят роскошь и материальный достаток, что ради этого могут пойти на неблаговидные поступки. Например, подставить перед руководством коллегу, в котором видят конкурента, для них раз плюнуть.

При этом с виду спокойный и даже приветливый Телец может до последнего улыбаться жертве в лицо, а затем в удобный момент вонзить нож в спину.

Рак

Уроженцы водного знака, в общем и целом, граждане вполне себе законопослушные. Однако их может переклинить - и тогда прощай, здравый смысл, Раки оказываются во власти эмоций. В таком состоянии они способны совершить едва ли не любой поступок - все зависит от того, насколько сильно произошедшее задело представителя знака. Также они могут отомстить, подставив по-крупному своего обидчика.

Ради этой цели они не погнушаются никакими средствами.

Скорпион

Вот уж какой знак зодиака надо десятой дорогой обходить, так это Скорпиона. Представители водной стихии - прирожденные манипуляторы. Никогда нельзя угадать, что на самом деле думают и чувствуют Скорпионы - это тайна, покрытая мраком. Чтобы достичь своих целей, уроженцы знака будут предавать, подставлять, интриговать, словом, прибегать к любым запрещенным приемам. При этом они постоянно ухитряются выходить сухими из воды.