Крики и угрозы: Киркоров прямо на съемках набросился на беззащитную женщину

Филипп Киркоров за годы карьеры нередко оказывался среди членов жюри того или иного шоу. Прославленный музыкант никогда не скрывал, как любит оценивать творчество других музыкантов, но нередко это приводит к ссорам певца с другими артистами.

Так, совсем скоро в эфир выйдут выпуски проекта «Ну-ка, все вместе!», где Киркоров займет место эксперта. Его коллегой станет Жасмин, и, как рассказала артистка, во время съемок эпизодов она нередко ссорилась с Киркоровым. А музыканта, который стремился доказать свою позицию, не смущали ни зрители в студии, ни другие артисты, ни то, что их ссору увидит вся страна.

«Он мне прямо кричал на одном конкурсанте, чтобы я не вставала, уговаривал, но я все равно встала. И Филипп ругался», — рассказала Жасмин Telegram-каналу «Звездач».

Сам Киркоров при этом пока никак не прокомментировал свою вспыльчивость. В своих социальных сетях он даже не анонсировал новый проект, который в ближайшие недели выйдет на экраны страны.