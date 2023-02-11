Крика о помощи от принцессы Дианы накануне свадьбы никто не услышал: причина банальна

Ни для кого не секрет, что брак принцессы Дианы и принца Чарльза не был счастливым. Королеве людских сердец приходилось делить мужа с другой женщиной, что отравляло ей жизнь. Однако оказалось, что избранница наследника престола с самого начала знала, что ее участь окажется незавидной.

Незадолго до свадьбы леди Ди буквально кричала о помощи, но ее никто так и не услышал. На матче по поло в Виндзоре монаршая особа появилась в свитере «паршивая овца», который впоследствии стал легендарным. Это был красный джемпер с белыми овечками и одной черной, которая смотрит в другую сторону.

В этом образе принцесса произвела фурор — ее снимки тут же были опубликованы прессой. Вспоминают этот яркий аутфит и сегодня, но не все задумываются над тем, что же он значит.

Между тем многие поклонники Спенсер уверяют, что таким образом она намекнула на свое непростое положение в королевской семье и на то, что заметно отличается от тех, кто ее окружает. Кроме того, при помощи необычной вещи Диана могла подчеркнуть, что не находит среди близких ни поддержки, ни понимания, из-за чего и чувствует себя той самой «паршивой овцой».