Кричит не своим голосом: особенная дочь Зейналовой устроила переполох в самолете

Светлана Зейналова никогда не скрывала от публики, что ее дочь Саша страдает от аутизма. Телеведущая откровенно рассказывает публике о жизни с таким серьезным диагнозом и не скрывает, с чем ей приходится сталкиваться каждый день.

Так, недавно звезда экрана рассказала, как прошел полет ее семьи в Волгоград. По словам артистки, девочки не остались в восторге от желания матери фотографироваться, из-за чего Саша устроила настоящую истерику.

«Фотографироваться хочу одна я. Остальные орут на весь самолет „не надо“», — призналась Зейналова.

Подписчики поблагодарили звезду экрана за публикацию. По их словам, Зейналова отличается оптимизмом и на все смотрит с улыбкой. И из-за этого она обязательно справиться со всеми жизненными препятствиями.