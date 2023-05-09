Кричит не своим голосом: особенная дочь Зейналовой устроила переполох в самолете
Телеведущая честно рассказала о неудобном инциденте.
Светлана Зейналова никогда не скрывала от публики, что ее дочь Саша страдает от аутизма. Телеведущая откровенно рассказывает публике о жизни с таким серьезным диагнозом и не скрывает, с чем ей приходится сталкиваться каждый день.
Так, недавно звезда экрана рассказала, как прошел полет ее семьи в Волгоград. По словам артистки, девочки не остались в восторге от желания матери фотографироваться, из-за чего Саша устроила настоящую истерику.
«Фотографироваться хочу одна я. Остальные орут на весь самолет „не надо“», — призналась Зейналова.
Подписчики поблагодарили звезду экрана за публикацию. По их словам, Зейналова отличается оптимизмом и на все смотрит с улыбкой. И из-за этого она обязательно справиться со всеми жизненными препятствиями.
«Вы очень милая и жизнерадостная», «Заряжаюсь от вас положительными эмоциями», — комментируют запись подписчики.