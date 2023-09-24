Кричала от ужаса и истерила: полет Ротару из Киева обернулся неприятностями
Только одному человеку удалось помочь артистке.
София Ротару готова сутками трястись на поезде, лишь бы только на летать на самолете. Певица страдает от аэрофобии. Однажды она сделала исключение из своего правила — об этом пожалел весь экипаж и пассажиры воздушного судна.
Знаменитость летела из Киева в Москву вместе с Аркадием Укупником. Артист и понятия не имел, какое испытание его ждет. Недавно он рассказал в шоу «Звезды сошлись» о дикой реакции хуторянки на то, что пилот не смог совершить посадку с первого раза и отправился на второй круг.
От осознания произошедшего у звезды случился неконтролируемый приступ паники: она кричала от ужаса и истерила на глазах у изумленных попутчиков. Исполнительница проклинала себя за то, что отправилась в аэропорт, а не на железнодорожный вокзал. Хорошо, что рядом с Ротару оказался раввин. Только ему удалось найти нужные слова и привести заклятую подругу Аллы Пугачевой в чувство.