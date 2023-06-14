Кричал и сыпал проклятиями: Васильев закатил истерику в аэропорту из-за пустяка

Александр Васильев устроил скандал в публичном месте. Историк моды не потерпел неуважительного отношения к своей персоне и закатил настоящую истерику.

Все случилось в аэропорту Казани. Незадолго до вылета стилист пообщался с фанатами, которые осыпали его презентами. С одним из них и был связан неприятный инцидент, обнародованный Telegram-каналом Mash Iptash.

Во время предполетного досмотра сотрудница аэропорта вскрыла сувенирную коробку, где среди разных вкусностей было и 0,25 литра льняного масла. Проверяющая настояла на том, чтобы жидкость была выброшена — проходить с ней на борт воздушного судна категорически запрещено.

Такое требование возмутило Васильева, полагающего, что правила на него не распространяются. Модельер кричал, что у такой «знаменитой личности», как он, отнимают подарки. Затем стилист начал сыпать проклятиями.